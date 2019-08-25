В ЦНИИмаш прокомментировали сообщения о пожаре

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В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения заявили, что пожар в городе Королёве Московской области произошёл в здании, граничащем с территорией ЦНИИмаш.
В ЦНИИмаш прокомментировали сообщения о пожаре
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

«Возгорание произошло в здании, находящемся в собственности ООО «Никелевый Штейн». Здание расположено на территориях, граничащих с территориями ЦНИИмаш», — заявили в пресс-службе.

Указывается, что возгорание не создало угрозы для работы института, все его службы функционируют в штатном режиме.

В пресс-службе добавили, что в тушении пожара задействованы сотрудники МЧС при содействии ЦНИИмаш.

Ранее в ГУ МЧС по Московской области заявили о пожаре площадью 100 кв. м на территории ЦНИИмаш.

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