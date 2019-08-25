В Керчи 2 сентября установят знак в память о трагедии в колледже

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Памятный знак жертвам трагедии в керченском колледже будет установлен 2 сентября.

Как написал глава администрации города Сергей Бороздин на своей странице в Facebook, работы по установке знака у главного учебного корпуса образовательного учреждения уже начались. 

«Открытие памятного знака жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже запланировано на 2 сентября», — указал он.

17 октября Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. В результате нападения погиб 21 человек.

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