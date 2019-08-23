В Подмосковье расширили губернаторскую стипендию для сирот
- РИА Новости
«Стипендию губернатора в Подмосковье получает каждый ребёнок без родителей. Если ребёнок учится на очной форме в вузе, он получает стипендию в размере 6 тыс. рублей», — рассказала Забралова.
По её словам, поддержка предусмотрена и для тех детей, которые выезжают за пределы области.
С нового учебного года стипендию начнут выплачивать тем, кто пойдёт в профессиональное образование, то есть в колледжи, где преподают рабочие профессии (столяр, повар, ландшафтный дизайнер и пр.).
«Сейчас у нас стипендию получают больше 3 тыс. детей. И поскольку мы расширили круг, количество получателей увеличится», — добавила Забралова.
Ранее портал progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили увеличить пособия и вознаграждения родителям приёмных детей.