В Подмосковье расширили губернаторскую стипендию для сирот

С 1 сентября сироты, учащиеся в колледжах Московской области, будут получать губернаторскую стипендию в размере 6 тыс. рублей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.

«Стипендию губернатора в Подмосковье получает каждый ребёнок без родителей. Если ребёнок учится на очной форме в вузе, он получает стипендию в размере 6 тыс. рублей», — рассказала Забралова.

По её словам, поддержка предусмотрена и для тех детей, которые выезжают за пределы области.

С нового учебного года стипендию начнут выплачивать тем, кто пойдёт в профессиональное образование, то есть в колледжи, где преподают рабочие профессии (столяр, повар, ландшафтный дизайнер и пр.).

«Сейчас у нас стипендию получают больше 3 тыс. детей. И поскольку мы расширили круг, количество получателей увеличится», — добавила Забралова.

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