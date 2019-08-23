В Подмосковье расширили губернаторскую стипендию для сирот

Короткая ссылка
С 1 сентября сироты, учащиеся в колледжах Московской области, будут получать губернаторскую стипендию в размере 6 тыс. рублей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ольгу Забралову.
В Подмосковье расширили губернаторскую стипендию для сирот
  • РИА Новости

«Стипендию губернатора в Подмосковье получает каждый ребёнок без родителей. Если ребёнок учится на очной форме в вузе, он получает стипендию в размере 6 тыс. рублей», — рассказала Забралова.

По её словам, поддержка предусмотрена и для тех детей, которые выезжают за пределы области.

С нового учебного года стипендию начнут выплачивать тем, кто пойдёт в профессиональное образование, то есть в колледжи, где преподают рабочие профессии (столяр, повар, ландшафтный дизайнер и пр.).

«Сейчас у нас стипендию получают больше 3 тыс. детей. И поскольку мы расширили круг, количество получателей увеличится», — добавила Забралова.

Ранее портал progorod43.ru сообщал, что в Кировской области предложили увеличить пособия и вознаграждения родителям приёмных детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить