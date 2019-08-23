В Москве могут создать единое рекреационное пространство вдоль Яузы

В столице могут создать единое рекреационное пространство вдоль реки Яузы, сообщает сайт «Москва 24».

«Территория огромная — около 300 га только требующих благоустройства, десятки километров набережных. Очень большая работа, каждый этап сопоставим с крупным городским парком. Последующие годы обозначены, это примерные сроки», — заявил мэр Сергей Собянин в ходе осмотра работ по комплексному благоустройству поймы Яузы.

Со своей стороны, депутат Мосгордумы Алексей Шапошников предложил рассмотреть вопрос объединения всей территории вдоль реки.

Мэр поддержал инициативу, но отметил, что вопрос нужно обсудить с жителями.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.