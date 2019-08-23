Набережную Марка Шагала в Москве планируют открыть ко Дню города

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Набережную Марка Шагала планируют открыть ко Дню города, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационную службу портала Стройкомплекса.
Набережную Марка Шагала в Москве планируют открыть ко Дню города
  • © mos.ru

Как заявила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, работы идут полным ходом. Участок набережной уже готов, смонтированы инженерные системы, уложен гранит, установлены фонари, проложены беговые и велодорожки.

По словам Пятовой, вдоль береговой линии высадили несколько десятков крупных деревьев.

«Зелёный коридор организуют по всей длине набережной», — добавила она.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.

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