Набережную Марка Шагала в Москве планируют открыть ко Дню города
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Как заявила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, работы идут полным ходом. Участок набережной уже готов, смонтированы инженерные системы, уложен гранит, установлены фонари, проложены беговые и велодорожки.
По словам Пятовой, вдоль береговой линии высадили несколько десятков крупных деревьев.
«Зелёный коридор организуют по всей длине набережной», — добавила она.
Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.