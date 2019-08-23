Набережную Марка Шагала в Москве планируют открыть ко Дню города

Набережную Марка Шагала планируют открыть ко Дню города, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационную службу портала Стройкомплекса.

Как заявила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, работы идут полным ходом. Участок набережной уже готов, смонтированы инженерные системы, уложен гранит, установлены фонари, проложены беговые и велодорожки.

По словам Пятовой, вдоль береговой линии высадили несколько десятков крупных деревьев.

«Зелёный коридор организуют по всей длине набережной», — добавила она.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.