Эксперт прокомментировал идею снизить подоходный налог для многодетных матерей

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН прокомментировал предложение увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%.

«Здесь принципиально важно, чтобы не только матери-одиночки, но и отцы также были освобождены от налогов. Если у них есть дети, они несут за них ответственность, занимаются их воспитанием», — заявил он.

Как полагает эксперт, также необходимо ввести не облагаемый налогами минимум хотя бы для семейных россиян, даже для тех, у кого пока нет детей.

Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение снизить подоходный налог для многодетных матерей.