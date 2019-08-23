Эксперт прокомментировал идею снизить подоходный налог для многодетных матерей
- РИА Новости
«Здесь принципиально важно, чтобы не только матери-одиночки, но и отцы также были освобождены от налогов. Если у них есть дети, они несут за них ответственность, занимаются их воспитанием», — заявил он.
Как полагает эксперт, также необходимо ввести не облагаемый налогами минимум хотя бы для семейных россиян, даже для тех, у кого пока нет детей.
Ранее доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение снизить подоходный налог для многодетных матерей.