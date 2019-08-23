Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андреяновой Марии Эдуардовны... сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 21 октября», — заявила представитель суда.

Начальнику ИФНС №24 по Москве предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки в размере 4,4 млн рублей.

Иванов был задержан в начале июля, впоследствии Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.