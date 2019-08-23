Генпрокуратура взяла на контроль дело в отношении многодетной матери в Башкирии

Генеральная прокуратура России взяла на контроль расследование уголовного дела и судебных процессов в отношении 47-летней жительницы Башкирии Элины Сомовой, обвиняемой в истязании своих детей. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла на контроль результаты расследования уголовного дела и судебных процессов в отношении матери, обвиняемой в истязании своих детей», — заявили представители ведомства.

Они пояснили, что пока расследование по уголовному делу в отношении Сомовой не завершено.

«Оценка собранных следствием доказательств будет дана после поступления уголовного дела с обвинительным заключением к прокурору» — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве отметили, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет.

Ранее RT писал, что многодетную мать обвиняют в истязании несовершеннолетних после жалобы в опеку родной дочери.

Женщина почти четыре месяца находилась в СИЗО, а затем была отпущена под домашний арест.

По мнению стороны защиты, инициатором преследования мог стать гражданский муж и отец родных детей Сомовой — известный уфимский бизнесмен Сергей Сомов.

Подробнее — в материале RT.