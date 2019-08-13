В Башкирии мать-одиночка добивается прекращения уголовного дела за жестокое обращение с детьми

47-летняя многодетная мать-одиночка из Уфы Элина Сомова добивается прекращения уголовного преследования по обвинению в жестоком обращении с детьми. Женщина воспитывает четверых детей, двое из которых усыновлённые. В марте Сомова стала подозреваемой после жалобы родной дочери и сюжета на местном телевидении, её поместили в СИЗО. При этом усыновлённые дети, а также представители органов опеки и попечительства обвинения в адрес матери-одиночки не поддержали. По версии защиты и родственников подозреваемой, за уголовным делом может стоять её гражданский муж и отец родных детей — уфимский бизнесмен Сергей Сомов.

© Фото из личного архива

В марте на 47-летнюю многодетную мать Элину Сомову было заведено уголовное дело по ст. 117 УК РФ «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей». Поводами для начала следственных действий послужили жалоба родной дочери Сомовой и видеосюжет, вышедший на местном телевидении, в котором рассказывалось, что женщина состоит в секте и регулярно избивает детей. Родственники подозреваемой считают, что заставить пожаловаться детей на мать мог её бывший гражданский муж — влиятельный уфимский бизнесмен Сергей Сомов.

Мать-одиночка

У 47-летней Элины Сомовой четверо детей: двое родных — 15-летняя Влада и 12-летний Багир, а также двое усыновлённых — 11-летний Олег и 7-летний Сергей. Женщина растила их в одиночку. Претензий к ней не возникало, пока в январе 2019 года Влада не рассказала комиссии в опеке о том, что родная мать издевается над ней и её братьями. Версию девочки подтвердил её отец, бывший гражданский муж женщины Сергей Сомов.

Как рассказала RT бабушка несовершеннолетних и мать Сомовой Лена Мигранова, Сергей и Элина познакомились ещё середине 1990-х. Их отношения продолжались более 10 лет.

Сам Сомов, будучи успешным бизнесменом, подарил Элине салон красоты. Впрочем, по словам Миграновой, подарком это вряд ли было можно назвать — её дочь просто арендовала у Сергея помещение.

В 2004 году у пары родилась дочь Влада, а спустя три года — сын Багир.

«Официально он жениться не стал, а был приходящим папой, помогал продуктами и вещами, — вспоминает мать Сомовой Лена Мигранова. — У него есть двое детей от женщины, с которой он состоит в официальном браке, и ещё двое от другой любовницы».

В 2014 году Сомова обратилась в управление по опеке и попечительству администрации города Уфа с намерением усыновить ребёнка.

«Она хотела третьего ребёнка. Взяла мальчика, а оказалось, что у него есть братишка, — рассказывает Мигранова. — Приёмные дети были очень запущенными, и Элина занялась их здоровьем и образованием, регулярно возила на отдых и в санатории».

По словам Миграновой, взаимоотношения с Сергеем Сомовым у Элины разладились после того, как он продал помещение, в котором располагался салон красоты.

«Элина снимала в его офисе помещение под салон красоты, платила за аренду. А когда он продал помещение в 2016 году, то оказалась на улице. Тогда она решила открыть свой салон, продав находящуюся в её собственности четырёхкомнатную квартиру, — поясняет женщина. — Всё это очень не нравилось Сергею, но больше всего он разозлился, когда Элина в сентябре 2018 года решила выйти замуж».

Впрочем, с новым супругом Элина прожила недолго — всего два месяца. По словам Миграновой, после угроз, которые якобы поступали от Сомова, пара решила разойтись. При этом родных детей Сомов забрал в декабре 2018 года, а спустя три месяца выяснилось, что родная дочь написала заявление на Элину, в котором пожаловалась на избиения.

Уголовное дело после сюжета в СМИ

28 марта 2019 года следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении Элины Сомовой по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». По данным следствия, предполагаемые незаконные методы воспитания детей применялись с августа 2014 года по февраль 2019 года.

Как сообщили RT в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан, уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки. Она была проведена после видеосюжета, вышедшего на местном телевидении 27 марта. Там кровные дети Сомовой рассказывали о том, как мать жестоко обращалась с ними, не оказывала медицинскую помощь и состояла в организации «Радастея», распространяющей идеи ритмологии (в настоящий момент деятельность организации не запрещена на территории РФ).

10 апреля 2019 года Сомова задержали прямо на работе, а по решению суда на следующий она была отправлена в СИЗО. Как сообщили RT в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан, такая мера пресечения была избрана в связи тем, что женщина скрывалась от следствия и была объявлена в розыск.

Сам Сергей Сомов не скрывает, что был инициатором сюжета на телевидении, а также жалобы дочери в органы опеки.

«Я не пошёл в полицию, а пошёл в органы опеки, я не хотел уголовного дела. Я забрал своих родных детей в декабре 2018 года, но детдомовские остались там, а доступа к ним у меня не было. Я опасался за их судьбу, зная, что их избивают», — говорит Сомов.

В беседе с RT Сергей Сомов отметил, что видел синяки у детей на протяжении двух лет, но не придавал этому значения.

«Я ей задал вопрос, откуда синяки у детей. Она мне говорила, что они подрались, упали. Задаю вопрос детям, а они молчат. Позже, когда они сознались, то рассказали, что мама запрещала им говорить мне об этом, — сообщил Сомов. — Я купил парикмахерскую, где она стала директором, но из семьи стали пропадать деньги. Она отдавала их в «Радастею». А на Новый год она увезла моего сына в эту секту без его согласия. Я ей не запрещал это, говорил лишь не бить и любить этих детей».

В итоге, по словам Сомова, он вынужден был обратиться к журналистам, чтобы предать историю огласке и защитить детей.

© Фото из личного архива

Давность повреждений установить не удалось

Как рассказала RT адвокат Сомовой Ульяна Чернышова, у следствия недостаточно доказательств того, что её подзащитная наносила побои детям.

«Эксперты однозначно не могут ответить о том, когда и как были нанесены телесные повреждения. Например, статья «Истязание» предполагает, что родитель систематически наносил телесные повреждения, и они должны носить явный характер», — заявила Чернышова.

В заключениях экспертов, с которыми ознакомился RT, отмечается, что рубцы, ссадины и ушибы на детях не являются опасными для жизни и не влекут за собой кратковременное расстройство здоровья.

Кроме того, по словам защиты, синяки и ссадины у детей Сомовой могли появиться после занятий спортом (мальчики ходят на греко-римскую борьбу), а также в результате регулярных потасовок между ними.

«Жалобы Влады на травму руки также не соответствуют действительности. Она занимается гимнастикой и танцами, и бывает, что получает травмы на тренировках», — настаивает Мигранова.

«Порой Багир бился головой о стол, когда у него не получалось выполнить задания по английскому языку. Бабушка пыталась его остановить», — объяснила адвокат. «Максимум, что могла сделать Элина, это заставить детей убираться в доме, даже голос на них не повышала. По большому счёту, если обращать внимание на каждую царапину, то можно пол-России посадить».

«Угрозы жизни усыновлённых детей не выявлено»

Обвинения кровных детей Сомовой не поддержали ни усыновлённые дети, ни орган опеки и попечительства, сотрудники которого регулярно контролировали условия жизни детей.

«В ходе обследований угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних усыновлённых — Олега и Сергея Сомовых, выявлено не было. Заявлений от родственников Сомовой Э.Р. или иных лиц о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в органы опеки и попечительства города с момента принятия в семью детей до января 2019 года не поступало», — сообщили RT в управлении по опеке.

Органы опеки и попечительства также запросили информацию из школ и детских садов, в которые ходили дети Сомовой. Там также не подтвердили предъявленные женщине обвинения.

По рекомендации управления в феврале 2019 года Сомова устроила усыновлённых детей в ГБУ Республиканский ресурсный центр «Семья». Оказавшись в центре, дети прошли психологическую диагностику, в результате которой «была выявлена надежная эмоциональная привязанность несовершеннолетних к подозреваемой и отсутствие признаков психического и физического насилия, жестокого обращения со стороны матери по отношению к детям».

В управлении по опеке подчеркнули, что Сергей и Олег с нетерпением ждут, когда Сомова заберёт их домой, и не понимают причины разлуки.

В июне 2019 года, пока Сомова находилась в СИЗО, в отделе опеки и попечительства Октябрьского района приняли решение передать усыновлённых детей под временную опеку матери Сомовой Лены Миграновой.

Однако, как пояснил RT начальник районного отдела опеки и попечительства Ринат Баширов, в настоящий момент прокуратура и СК требуют отменить временную опеку бабушки над Олегом и Сергеем.

Пока Элина Сомова находилась в СИЗО, отец её детей обратился в Кировский районный суд Уфы с иском о лишении женщины родительских прав на воспитание Влады и Багира. Тогда же прокуратура выступила с требованием отменить усыновление Олега и Сергея. Но поскольку факты жестокого обращения с усыновлёнными детьми не подтвердились, суд решил приостановить в связи с недостаточностью доказательств.

28 июля 2019 года Элина Сомова была отпущена из СИЗО под домашний арест. Сергей Сомов подал апелляцию на решение суда об изменении меры, но суд отказал ему.