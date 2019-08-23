Названы самые популярные в России автомобили дороже $100 тысяч за первые полгода
- Reuters
Наибольшей популярностью пользовался внедорожник Lexus LX. Реализовано более 1,7 тыс. таких машин.
Второе место занимает Range Rover (1,38 тыс.), третье — кроссовер BMW X7 (1,04 тыс.).
В первую десятку также попали Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz G-Class, BMW 7-Series, Mercedes-Benz Maybach S-Class, Cadillac Escalade, Porsche Panamera и Audi A8.
Ранее Nation News сообщало, что россияне купили 3,86 млн легковых автомобилей с начала года.