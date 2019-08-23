Гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал о судьбе самолёта А321

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Гендиректор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов в беседе с URA.RU рассказал о судьбе самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в Московской области.
Гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал о судьбе самолёта А321
  • РИА Новости

«Самолёт находился у нас в операционном лизинге — на временный ввоз, поэтому мы должны вывезти его обратно, чтобы не получить по полной программе таможенные пошлины», — заявил он.

Как отметил Скуратов, есть и другой вариант — если таможня разрешит, то лайнер уничтожат на территории России.

Кроме того, пояснил глава компании, есть правила Airbus, согласно которым ни одна запчасть с аварийного самолёта не может быть использована для других лайнеров.

«Ну и потом: он повреждён — какие памятники?» — добавил Скуратов.

Ранее в соцсетях появилась идея превратить самолёт в памятник или экспонат музея.

Телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье начали разбирать самолёт А321.

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