Twitter обжаловал в Верховном суде России штраф в 3 тысячи рублей

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Верховный суд зарегистрировал жалобу представителя Twitter на штраф за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России.
Twitter обжаловал в Верховном суде России штраф в 3 тысячи рублей
  • Reuters

«Жалоба поступила в суд 5 августа и в настоящее время находится на рассмотрении у судьи кассационной инстанции, который примет решение, принимать её к производству или нет», — сообщили Интерфаксу в суде.

13 мая Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию.

Как сообщалось, компании был назначен минимальный штраф.

В январе в отношении Facebook и Twitter были начаты административные дела за неисполнение требований о локализации персональных данных россиян.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил решение Роскомнадзора возбудить административные дела в отношении Twitter и Facebook.

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