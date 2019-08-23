Twitter обжаловал в Верховном суде России штраф в 3 тысячи рублей
- Reuters
«Жалоба поступила в суд 5 августа и в настоящее время находится на рассмотрении у судьи кассационной инстанции, который примет решение, принимать её к производству или нет», — сообщили Интерфаксу в суде.
13 мая Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию.
Как сообщалось, компании был назначен минимальный штраф.
В январе в отношении Facebook и Twitter были начаты административные дела за неисполнение требований о локализации персональных данных россиян.
Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев в беседе с Nation News оценил решение Роскомнадзора возбудить административные дела в отношении Twitter и Facebook.