СМИ сообщили о росте числа россиян старше 100 лет
Как сообщает издание, до 2011 года численность россиян старше 100 лет «менялась волнообразно — то повышаясь, то снижаясь».
В дальнейшем этот показатель «стабильно стремился вверх, к 2018 увеличившись с 7,5 тыс. человек до почти 20,6 тыс. — в 2,7 раза».
Отмечается, что согласно последним данным Росстата, из почти 20,5 тыс. жителей страны старше 100 лет более 70% женщины.
В июле главный гериатр Министерства здравоохранения России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва в беседе с RT назвала регионы, где наблюдается наибольшая продолжительность жизни.