СМИ сообщили о росте числа россиян старше 100 лет

В России, по данным на 1 января 2019 года насчитывалось 20 582 человека старше 100 лет. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на Росстат.

Как сообщает издание, до 2011 года численность россиян старше 100 лет «менялась волнообразно — то повышаясь, то снижаясь».

В дальнейшем этот показатель «стабильно стремился вверх, к 2018 увеличившись с 7,5 тыс. человек до почти 20,6 тыс. — в 2,7 раза».

Отмечается, что согласно последним данным Росстата, из почти 20,5 тыс. жителей страны старше 100 лет более 70% женщины.

В июле главный гериатр Министерства здравоохранения России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва в беседе с RT назвала регионы, где наблюдается наибольшая продолжительность жизни.