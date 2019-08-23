СМИ сообщили о росте числа россиян старше 100 лет

Короткая ссылка
В России, по данным на 1 января 2019 года насчитывалось 20 582 человека старше 100 лет. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на Росстат.

Как сообщает издание, до 2011 года численность россиян старше 100 лет «менялась волнообразно — то повышаясь, то снижаясь».

В дальнейшем этот показатель «стабильно стремился вверх, к 2018 увеличившись с 7,5 тыс. человек до почти 20,6 тыс. — в 2,7 раза».

Отмечается, что согласно последним данным Росстата, из почти 20,5 тыс. жителей страны старше 100 лет более 70% женщины.

В июле главный гериатр Министерства здравоохранения России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва в беседе с RT назвала регионы, где наблюдается наибольшая продолжительность жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить