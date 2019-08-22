Эксперты назвали марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-мужчин

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-мужчин, сообщают «Известия».
Эксперты назвали марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-мужчин
  • Reuters

Опросы проходили в 2013—2019 годах. Всего обработано свыше 240 тыс. анкет.

Первое место занимает японский Infiniti, 95,8% владельцев которого — мужчины.

На второй строчке — УАЗ. Машинами этой марки владеют 95,5% мужчин.

Далее следуют Subaru (93,3%), Toyota (92,7%), Skoda (91,7%), Volkswagen (91,4%), Mercedes-Benz (91,2%), Ford (91%), Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).

Ранее Nation News сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.

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