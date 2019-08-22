Эксперт прокомментировал поручение проработать меры по обеспечению жильём молодых учёных
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- РИА Новости
«Молодым учёным очень важно иметь базовые первоначальные гарантии, в первую очередь — в виде жилья. Учёные тоже создают семьи, и их профессиональные успехи напрямую связаны с тем, насколько решены бытовые проблемы. Причём речь идёт не только о Москве, но и о регионах», — заявил Шаповалов.
Как отметил эксперт, и государство, и частный бизнес в настоящее время обращают особое внимание на научный потенциал страны, появляются новые инновационные сферы и производства, куда привлекают талантливых специалистов.
По словам Шаповалова, власти сделали приоритетом развития России социальное обеспечение научной сферы.
Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге выделят 61,4 млн рублей на развитие науки.