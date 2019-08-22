Названы соцсети, в которых россияне чаще всего размещают свои фотографии

Стали известны социальные сети, в которых россияне чаще всего размещают свои фотографии, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

© Пресс-служба «ВКонтакте»

Первое место занимает «ВКонтакте». По словам 59% респондентов, они публикуют свои снимки именно там. На второй строчке — «Одноклассники» (49%), на третьей — Instagram (44%). Facebook набрал 13%. Также оказалось, что примерно половина фотографирующихся россиян недовольны снимками. Ранее директор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство россиян (82%) не любят фотографироваться.