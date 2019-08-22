Названы соцсети, в которых россияне чаще всего размещают свои фотографии
- © Пресс-служба «ВКонтакте»
Первое место занимает «ВКонтакте». По словам 59% респондентов, они публикуют свои снимки именно там.
На второй строчке — «Одноклассники» (49%), на третьей — Instagram (44%).
Facebook набрал 13%.
Также оказалось, что примерно половина фотографирующихся россиян недовольны снимками.
Ранее директор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство россиян (82%) не любят фотографироваться.