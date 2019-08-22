Названы соцсети, в которых россияне чаще всего размещают свои фотографии

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Стали известны социальные сети, в которых россияне чаще всего размещают свои фотографии, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Названы соцсети, в которых россияне чаще всего размещают свои фотографии
  • © Пресс-служба «ВКонтакте»

Первое место занимает «ВКонтакте». По словам 59% респондентов, они публикуют свои снимки именно там.

На второй строчке — «Одноклассники» (49%), на третьей — Instagram (44%).

Facebook набрал 13%.

Также оказалось, что примерно половина фотографирующихся россиян недовольны снимками.

Ранее директор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство россиян (82%) не любят фотографироваться.

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