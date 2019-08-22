СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»)», — указывается в заявлении.

По версии следствия, 21 августа подозреваемый в преступлении в ходе ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни решил сжечь заживо ранее незнакомого ему мужчину. Для этого он взял пластиковую канистру, наполненную легковоспламеняющейся жидкостью, облил потерпевшего, после чего совершил поджог.

Согласно имеющимся у следователей медицинским документам, пострадавший в результате нападения получил термические ожоги второй и третьей степеней.

Ранее на юге Москвы неизвестный облил мужчину жидкостью и поджёг, после чего скрылся с места ЧП. Позднее подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.