В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о мошенничестве на 2,1 млрд рублей

В Ростове-на-Дону вынесли приговор членам преступной группировки, обманным путём получившим от банков 2,1 млрд рублей. Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По имеющимся данным, в 2013 году шесть местных жителей, в том числе четыре женщины, убедили один из банков выдать деньги ряду организаций, умышленно умолчав о неплатёжеспособности заёмщиков. Кредитное учреждение перечислило более 1,4 млрд рублей.

Аналогичная схема позволила мошенникам получить ещё 770 млн рублей от другого банка.

Участники преступной группы получили от четырёх с половиной до девяти лет лишения свободы. Они также должны заплатить штрафы в размере от 200 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.