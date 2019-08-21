В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о мошенничестве на 2,1 млрд рублей
- РИА Новости
По имеющимся данным, в 2013 году шесть местных жителей, в том числе четыре женщины, убедили один из банков выдать деньги ряду организаций, умышленно умолчав о неплатёжеспособности заёмщиков. Кредитное учреждение перечислило более 1,4 млрд рублей.
Аналогичная схема позволила мошенникам получить ещё 770 млн рублей от другого банка.
Участники преступной группы получили от четырёх с половиной до девяти лет лишения свободы. Они также должны заплатить штрафы в размере от 200 тыс. до 1 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор по делу о мошенничестве в сфере недвижимости.