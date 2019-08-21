Шойгу представил Евкурова в качестве нового члена коллегии Минобороны

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Министр обороны России Сергей Шойгу представил нового члена коллегии военного ведомства. Им стал его заместитель, бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, сообщает Интерфакс.
Шойгу представил Евкурова в качестве нового члена коллегии Минобороны
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Представляю вам нового члена коллегии Минобороны: замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич», — сказал Шойгу на заседании.

По его словам, в среду, 21 августа, Евкурову вручат личный штандарт и должностной знак замминистра обороны.

В июле Евкуров, ранее занимавший пост главы Ингушетии, был назначен заместителем министра обороны. Ему присвоили звание генерал-лейтенанта.

На новой должности он отвечает за боевую подготовку Вооружённых сил.

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