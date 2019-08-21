Экипаж аварийно севшего А321 пригласили на отдых в Крым

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Экипаж самолёта Airbus A321, 15 августа совершивший жёсткую посадку в Московской области, приглашён на отдых в Крым, сообщил глава городской администрации Ялты Алексей Челпанов.
Экипаж аварийно севшего А321 пригласили на отдых в Крым
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«От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц», — приводит РИА Новости слова Челпанова.

По его словам, письмо с соответствующим приглашением отправлено в авиакомпанию «Уральские авиалинии».

Утром 15 августа самолёт компании «Уральские авиалинии» Airbus А321 рейса Москва — Симферополь вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский.

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в беседе с НСН прокомментировал жёсткую посадку самолёта на кукурузном поле в Подмосковье.

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