Экипаж аварийно севшего А321 пригласили на отдых в Крым

Экипаж самолёта Airbus A321, 15 августа совершивший жёсткую посадку в Московской области, приглашён на отдых в Крым, сообщил глава городской администрации Ялты Алексей Челпанов.

«От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц», — приводит РИА Новости слова Челпанова.

По его словам, письмо с соответствующим приглашением отправлено в авиакомпанию «Уральские авиалинии».

Утром 15 августа самолёт компании «Уральские авиалинии» Airbus А321 рейса Москва — Симферополь вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский.

Президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов в беседе с НСН прокомментировал жёсткую посадку самолёта на кукурузном поле в Подмосковье.