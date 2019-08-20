Мантуров провёл встречу с президентом Всемирной ассоциации шеф-поваров

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Глава Минпромторга Денис Мантуров провёл встречу с президентом Всемирной ассоциации шеф-поваров Томасом Гуглером.
Мантуров провёл встречу с президентом Всемирной ассоциации шеф-поваров
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Они обсудили развитие российской и мировой пищевой индустрии, а также проведение Всемирного конгресса и выставки шеф-поваров в 2020 году в России.

«Нам очень важно сделать что-то для России, с Россией и в России. И отмечу, что большой потенциал в гастрономической индустрии есть не только у Санкт-Петербурга или Москвы, но и у других российских городов», — заявил Гуглер.

В рамках конгресса и выставки запланирован международный обмен опытом по основным темам индустрии — санитарные нормы и правила, культура здорового питания, политика безотходного производства, использование локальных продуктов в высокой кухне, технологии и автоматизация производственных процессов.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о планах развивать гастрономический туризм.

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