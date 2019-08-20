Почти 30 тысяч проектов участвуют в премии «Наше Подмосковье»

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В губернаторской премии «Наше Подмосковье» в 2019 году принимают участие 22,7 тыс. проектов, сообщает телеканал «360».
Почти 30 тысяч проектов участвуют в премии «Наше Подмосковье»
  • Подмосковье. Архивное фото / © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

На поддержку социальных инициатив направлено 180 млн рублей.

На получение премии могут претендовать проекты в сфере творчества, волонтёрской деятельности, патриотического воспитания, экологии и других.

Защиты проектов в муниципалитетах продлятся до октября. Церемония награждения пройдёт в начале ноября.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что молодёжные проекты из Удмуртии получили на заочном конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи гранты на 6 млн рублей.

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