ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка

Короткая ссылка
ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку. Об этом RT заявил заместитель директора ведомства Валерий Максименко.
ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка
  • РИА Новости

«Представители колонии в характеристике указали, что данный заключённый социально полезные связи не поддерживает, в случае досрочного освобождения не имеет чётких жизненных планов, и что поведение осуждённого требует дальнейшего контроля в исправительном учреждении»,— рассказал Максименко.

Он отметил, что при составлении характеристики осуждённых, отбывающих наказание в колониях особого режима, комиссия всесторонне оценивает поведение заключённого.

По данным СК, мужчина ранее был неоднократно судим, «в том числе приговорён к смертной казни», а в 1998 году помилован «и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы».

В ведомстве отметили, что 4 августа мужчина увидел на одной из детских площадок в Глазове семилетнюю девочку и предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах.

«После того как девочка согласилась, злоумышленник повел её через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Как указывается, в настоящее время следователи проводят расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Глазова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По ходатайству суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить