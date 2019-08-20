ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка
- РИА Новости
«Представители колонии в характеристике указали, что данный заключённый социально полезные связи не поддерживает, в случае досрочного освобождения не имеет чётких жизненных планов, и что поведение осуждённого требует дальнейшего контроля в исправительном учреждении»,— рассказал Максименко.
Он отметил, что при составлении характеристики осуждённых, отбывающих наказание в колониях особого режима, комиссия всесторонне оценивает поведение заключённого.
По данным СК, мужчина ранее был неоднократно судим, «в том числе приговорён к смертной казни», а в 1998 году помилован «и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы».
В ведомстве отметили, что 4 августа мужчина увидел на одной из детских площадок в Глазове семилетнюю девочку и предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах.
«После того как девочка согласилась, злоумышленник повел её через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся», — говорится в сообщении.
Как указывается, в настоящее время следователи проводят расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Глазова.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).
По ходатайству суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.