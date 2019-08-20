ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка

ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку. Об этом RT заявил заместитель директора ведомства Валерий Максименко.

«Представители колонии в характеристике указали, что данный заключённый социально полезные связи не поддерживает, в случае досрочного освобождения не имеет чётких жизненных планов, и что поведение осуждённого требует дальнейшего контроля в исправительном учреждении»,— рассказал Максименко.

Он отметил, что при составлении характеристики осуждённых, отбывающих наказание в колониях особого режима, комиссия всесторонне оценивает поведение заключённого.

По данным СК, мужчина ранее был неоднократно судим, «в том числе приговорён к смертной казни», а в 1998 году помилован «и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы».

В ведомстве отметили, что 4 августа мужчина увидел на одной из детских площадок в Глазове семилетнюю девочку и предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах.

«После того как девочка согласилась, злоумышленник повел её через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Как указывается, в настоящее время следователи проводят расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Глазова.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По ходатайству суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.