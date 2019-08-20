Полицейский спас тонущего ребёнка в Карачаево-Черкесии

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Полицейский спас тонущего мальчика в Карачаево-Черкесии, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального МВД.
Полицейский спас тонущего ребёнка в Карачаево-Черкесии
  • @mvd.kchr / Instagram

По имеющимся данным, сотрудник полиции Артём Карпенко отдыхал с друзьями на берегу реки Большой Зеленчук и внезапно услышал крики о помощи.

Выяснилось, что 11-летнего ребёнка унесло течением. Карпенко бросился в воду и смог спасти мальчика.

«Сам Артём в процессе спасения ребёнка и борьбы с бурным течением потерял много сил и с трудом выбрался на берег», — рассказали в ведомстве.

Полицейский был госпитализирован. Угрозы здоровью нет.

Руководство регионального МВД решило наградить Карпенко ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».

Ранее RIA56 сообщало, что учащегося восьмого класса Ивана Андреева наградили за спасение детей при пожаре в Оренбургской области.

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