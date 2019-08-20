ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей
- РИА Новости
Как отмечается, штраф выписан «за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале».
Ранее ведомство зафиксировало в эфире CNN ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале превышала громкость прерываемой телепередачи (от 1,6 до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ).
ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» как рекламораспространитель признано виновным в нарушении закона о рекламе, говорится в сообщении.