ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей

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Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. рублей за превышение уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей
  • РИА Новости

Как отмечается, штраф выписан «за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале».

Ранее ведомство зафиксировало в эфире CNN ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале превышала громкость прерываемой телепередачи (от 1,6 до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ).

ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» как рекламораспространитель признано виновным в нарушении закона о рекламе, говорится в сообщении.

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