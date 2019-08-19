Промышленный форум пройдёт в Ижевске в сентябре

Промышленный форум будет проходить в Ижевске с 18 по 20 сентября в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия». Он приурочен ко Дню оружейника.

Ижевск / © Wikimedia commons

Поддержку оказывает правительство Удмуртии и администрация Ижевска. Форум объединит на своей площадке всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и специальную экспозицию «Комплексная безопасность». В 2018 году мероприятие посетили семь тысяч специалистов. Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь конструктора Михаила Калашникова.