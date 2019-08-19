Промышленный форум пройдёт в Ижевске в сентябре

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Промышленный форум будет проходить в Ижевске с 18 по 20 сентября в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия». Он приурочен ко Дню оружейника.
Промышленный форум пройдёт в Ижевске в сентябре
  • Ижевск / © Wikimedia commons

Поддержку оказывает правительство Удмуртии и администрация Ижевска.

Форум объединит на своей площадке всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и специальную экспозицию «Комплексная безопасность».

В 2018 году мероприятие посетили семь тысяч специалистов.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь конструктора Михаила Калашникова.

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