Промышленный форум пройдёт в Ижевске в сентябре
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Поддержку оказывает правительство Удмуртии и администрация Ижевска.
Форум объединит на своей площадке всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение» и специальную экспозицию «Комплексная безопасность».
В 2018 году мероприятие посетили семь тысяч специалистов.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь конструктора Михаила Калашникова.