В Подмосковье заявили о росте числа многодетных семей с начала года
- РИА Новости
Теперь в Подмосковье насчитывается почти 80 тыс. семей, воспитывающих трёх и более детей.
«С каждым годом система мер социальной поддержки расширяется, и сегодня у нас более 30 мер социальной поддержки предоставляется семьям, воспитывающим детей. Есть и такие льготы, которые предоставляются исключительно многодетным, например, выплата на школьную форму», — заявила Фаевская.
Ранее ФАН сообщало, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством главы МВД России Владимира Колокольцева предложила МЧС проработать вопрос о помощи многодетным семьям с ремонтом жилья.