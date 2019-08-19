В Подмосковье заявили о росте числа многодетных семей с начала года

Число многодетных семей выросло на 5% с начала 2019 года в Московской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

Теперь в Подмосковье насчитывается почти 80 тыс. семей, воспитывающих трёх и более детей.

«С каждым годом система мер социальной поддержки расширяется, и сегодня у нас более 30 мер социальной поддержки предоставляется семьям, воспитывающим детей. Есть и такие льготы, которые предоставляются исключительно многодетным, например, выплата на школьную форму», — заявила Фаевская.

Ранее ФАН сообщало, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством главы МВД России Владимира Колокольцева предложила МЧС проработать вопрос о помощи многодетным семьям с ремонтом жилья.