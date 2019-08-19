Мусоровоз протаранил 15 машин в Севастополе

Мусоровоз КамАЗ протаранил 15 легковых машин на одной из улиц Севастополя, по предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

«Мусоровоз КамАЗ покатился вниз на одной из улиц Молочной балки Севастополя, в результате совершив столкновение с 15 легковыми автомобилями. Предварительно, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Проводится проверка», — сообщили в региональном управлении МВД РИА Новости.

Ранее в Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четверо получили травмы.

Также в апреле URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.