Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.
Отмечается, что соответствующее решение вступило в силу 16 августа.
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — сообщили в суде.
В апреле 2017 года Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы»* экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории России.
* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — экстремистская организация, запрещённая на территории России.