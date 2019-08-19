Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией

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Верховный суд Коми признал межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» экстремистской организацией.
Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

Отмечается, что соответствующее решение вступило в силу 16 августа.

«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз Славянских Сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации», — сообщили в суде.

В апреле 2017 года Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы»* экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории России.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — экстремистская организация, запрещённая на территории России.

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