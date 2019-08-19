СМИ: В России могут ужесточить правила продажи обмундирования

В России могут сделать наказуемой несанкционированную продажу армейского обмундирования и ужесточить ответственность за незаконное ношение военной формы и знаков различия, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По имеющимся данным, соответствующие поправки разрабатывают для Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Утверждается, что они предусматривают штраф для организаций и частных лиц за продажу обмундирования тем, кто не имеет права его носить.

В нынешней редакции КоАП есть запрет на незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. За такое нарушение предусмотрен штраф от одной до полутора тысяч рублей с изъятием формы.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Nation News оценил модернизацию российского флота.