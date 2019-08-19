СМИ: В России могут ужесточить правила продажи обмундирования
- РИА Новости
По имеющимся данным, соответствующие поправки разрабатывают для Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Утверждается, что они предусматривают штраф для организаций и частных лиц за продажу обмундирования тем, кто не имеет права его носить.
В нынешней редакции КоАП есть запрет на незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. За такое нарушение предусмотрен штраф от одной до полутора тысяч рублей с изъятием формы.
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