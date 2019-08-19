По делу об убийстве семьи в Патрикееве назначена посмертная экспертиза

Следователи в рамках расследования уголовного дела о массовом убийстве в селе Патрикеево Ульяновской области проведут посмертную психиатрическую экспертизу подростка, который подозревается в убийстве родственников.

«Следствие намерено провести посмертную психиатрическую экспертизу подростка, который убил свою семью», — приводит Интерфакс сообщение СК России по региону.

18 августа, по версии следствия, в селе Патрикеево подросток убил своих родственников — двух пенсионеров, 42-летнюю женщину и двух малолетних детей, — после чего покончил с собой.

Как сообщили местные власти, подозреваемый в совершении преступления юноша был отличником и в школе характеризовался положительно.

Подробнее — в материале RT.