По делу об убийстве семьи в Патрикееве назначена посмертная экспертиза
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«Следствие намерено провести посмертную психиатрическую экспертизу подростка, который убил свою семью», — приводит Интерфакс сообщение СК России по региону.
18 августа, по версии следствия, в селе Патрикеево подросток убил своих родственников — двух пенсионеров, 42-летнюю женщину и двух малолетних детей, — после чего покончил с собой.
Как сообщили местные власти, подозреваемый в совершении преступления юноша был отличником и в школе характеризовался положительно.
Подробнее — в материале RT.