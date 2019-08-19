По делу об убийстве семьи в Патрикееве назначена посмертная экспертиза

Короткая ссылка
Следователи в рамках расследования уголовного дела о массовом убийстве в селе Патрикеево Ульяновской области проведут посмертную психиатрическую экспертизу подростка, который подозревается в убийстве родственников.
По делу об убийстве семьи в Патрикееве назначена посмертная экспертиза
  • © Следственное управление СК РФ по Ульяновской области

«Следствие намерено провести посмертную психиатрическую экспертизу подростка, который убил свою семью», — приводит Интерфакс сообщение СК России по региону.

18 августа, по версии следствия, в селе Патрикеево подросток убил своих родственников — двух пенсионеров, 42-летнюю женщину и двух малолетних детей, — после чего покончил с собой.

Как сообщили местные власти, подозреваемый в совершении преступления юноша был отличником и в школе характеризовался положительно.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить