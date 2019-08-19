Составлен рейтинг самых тихих городов России

Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на составленный аналитиками портала Domofond.ru рейтинг 200 российских городов по уровню тишины.

В основу рейтинга легли опросы более 90 тыс. человек, которым предложили оценить утверждение: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» — по шкале от 1 до 10.

Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворённости пользователей уровнем тишины.

Так, Гурьевск получил оценку в 8,4 балла, Ейск — 7,9. Замкнул тройку лидеров Михайловск (Ставропольский край) с 7,8 балла.

В десятку также вошли такие приморские города, как Геленджик (7,8 балла) и Туапсе (7,5 балла), а также Ессентуки (7,6 балла) и Майкоп (7,5 балла).

Вместе с Керчью, оказавшейся на шестом месте с оценкой 7,6 балла, южные регионы России заняли семь строчек в первой десятке рейтинга.

Самыми шумными городами оказались Киселёвск (Кемеровская область) — 4,3 балла, Ленинск-Кузнецкий (5,2 балла), подмосковная Электросталь (5,3 балла), Волжский (Волгоградская область), Якутск (Якутия), а также Лобня и Клин (Московская область) с одинаковой оценкой в 5,5 балла.

В январе RT, ссылаясь на доклад Минприроды, писал, что городами, где остро стоит проблема транспортного шума, являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону.