Энергоблок №4 Белоярской АЭС остановлен из-за ложного срабатывания защиты

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Четвёртый энергоблок на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области отключился из-за ложного срабатывания одной из защитных систем. Об этом сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».
Энергоблок №4 Белоярской АЭС остановлен из-за ложного срабатывания защиты
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включён в сеть и возобновит работу», — указывается в сообщении.

Как отмечается, радиационный фон в окрестностях станции находится на уровне естественного фона.

12 июля на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области отключили энергоблок №4 после сигнала о неполадке.

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