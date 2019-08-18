Энергоблок №4 Белоярской АЭС остановлен из-за ложного срабатывания защиты

Четвёртый энергоблок на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области отключился из-за ложного срабатывания одной из защитных систем. Об этом сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

«Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включён в сеть и возобновит работу», — указывается в сообщении.

Как отмечается, радиационный фон в окрестностях станции находится на уровне естественного фона.

12 июля на Белоярской атомной электростанции в Свердловской области отключили энергоблок №4 после сигнала о неполадке.