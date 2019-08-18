В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс

Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минюст и ФССП России.

Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» были внесены в Госдуму 6 августа.

Как добавили в ФССП, «в случае принятия законопроекта в следующем году с учётом поправок» у жителей России появится ещё одна возможность получить извещения от ведомства на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

Отмечается, что согласие на получение смс необходимо будет подтвердить распиской с указанием номера мобильного телефона, на который приставы будут отправлять сообщения.

При этом граждане, не имеющие возможности или не пожелавшие получать уведомления через личный кабинет на ЕПГУ или смс, будут уведомляться традиционными способами.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные ФССП сообщала, что общий судебный долг россиян к 1 июня вырос на 400 млрд рублей по сравнению с первым кварталом 2018 года и составил 4,4 трлн рублей.