В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс

Короткая ссылка
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минюст и ФССП России.
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
  • РИА Новости

Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» были внесены в Госдуму 6 августа. 

Как добавили в ФССП, «в случае принятия законопроекта в следующем году с учётом поправок» у жителей России появится ещё одна возможность получить извещения от ведомства на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

Отмечается, что согласие на получение смс необходимо будет подтвердить распиской с указанием номера мобильного телефона, на который приставы будут отправлять сообщения.

При этом граждане, не имеющие возможности или не пожелавшие получать уведомления через личный кабинет на ЕПГУ или смс, будут уведомляться традиционными способами.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные ФССП сообщала, что общий судебный долг россиян к 1 июня вырос на 400 млрд рублей по сравнению с первым кварталом 2018 года и составил 4,4 трлн рублей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить