В Рязани прошёл II Международный форум древних городов

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В Рязани прошёл II Международный форум древних городов, который объединил 55 городов из 35 стран. Как отмечают организаторы мероприятия, всем городам-участникам более 500 лет.

В правительстве Рязанской области сообщили, что на форуме, который открылся 14 августа, большая часть культурной программы была посвящена театральному искусству.

По словам губернатора области Николая Любимова, мероприятие посетило больше гостей, чем в прошлом году.

«Насыщенность мероприятиями очень большая: свыше ста мероприятий прошло за несколько дней… Форум оставляет такое впечатление энтузиазма, что мы будем жить в мире с людьми из других стран», — сказал глава региона, подчеркнув, что это подтверждается и непосредственным общением с гостями из-за рубежа.

Любимов добавил, что иностранцев интересуют культурные традиции России, при этом форум позволяет им продемонстрировать и свои культурные ценности.

«Форум состоялся однозначно, он должен быть и в следующем году», — подытожил он.

Ранее Nation News сообщало, что фестиваль Индонезии прошёл в Москве.

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