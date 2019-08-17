В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей

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В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«У пяти детей состояние средней степени тяжести», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Перми на Новогайвинской улице автобус врезался в здание

Отмечалось, что, по предварительным данным, пострадали десять человек.

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