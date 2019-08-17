В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о закрытии химзаводов в Крыму

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос о закрытии химических заводов, которые расположены на севере полуострова.
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о закрытии химзаводов в Крыму
  • РИА Новости

Он отметил уникальность продукции, которую выпускают данные предприятия, но при этом подчеркнул необходимость постепенной ликвидации химического производства в Крыму.

«Я понимаю, что эти предприятия — градообразующие, но всё-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивания химических производств на полуострове», — цитирует Шеремета РИА Новости.

По его мнению, вместо них на севере Крыма возможно было бы разместить кластер военно-промышленных предприятий, чтобы сохранить рабочие места.

«В производстве военно-промышленного комплекса задействовано… огромное количество персонала, что по рабочим местам будет сопоставимо с нынешними химическими производствами», — отметил депутат.

В апреле kp.ru передавал, что на Ялтинском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве в Крыму завода по производству кофе.

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