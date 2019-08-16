«Уральские авиалинии» не будут покупать самолёт взамен аварийного А321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» не планирует приобретать новый самолёт взамен повреждённого при аварийной посадке A321 в Московской области.

«Вместо повреждённого при аварии самолёта новый закупать не будем. Но в этом году, как и планировалось, авиакомпания приобретает пять самолётов Airbus A320neo», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы авиакомпании.

15 августа вблизи Жуковского после столкновения со стаей чаек совершил аварийную посадку самолёт компании «Уральские авиалинии» А321, все на борту живы. Пострадавший самолёт восстанавливать не будут.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам самолёта Airbus A321.