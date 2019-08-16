«Уральские авиалинии» не будут покупать самолёт взамен аварийного А321

Короткая ссылка
Авиакомпания «Уральские авиалинии» не планирует приобретать новый самолёт взамен повреждённого при аварийной посадке A321 в Московской области.
«Уральские авиалинии» не будут покупать самолёт взамен аварийного А321
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Вместо повреждённого при аварии самолёта новый закупать не будем. Но в этом году, как и планировалось, авиакомпания приобретает пять самолётов Airbus A320neo», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы авиакомпании.

15 августа вблизи Жуковского после столкновения со стаей чаек совершил аварийную посадку самолёт компании «Уральские авиалинии» А321, все на борту живы. Пострадавший самолёт восстанавливать не будут.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам самолёта Airbus A321.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить