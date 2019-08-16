В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по области.
В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — заявили в ведомстве.

Следователи проводят допросы очевидцев и сотрудников организаций. В СК добавили, что в связи с произошедшим назначены судебные экспертизы.

Ранее в МЧС сообщили о гибели двух рабочих при обрушении стены в Ленинградской области.

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