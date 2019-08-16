В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — заявили в ведомстве.
Следователи проводят допросы очевидцев и сотрудников организаций. В СК добавили, что в связи с произошедшим назначены судебные экспертизы.
Ранее в МЧС сообщили о гибели двух рабочих при обрушении стены в Ленинградской области.