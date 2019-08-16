В ЕЭК прокомментировали возможность назначения Глазьева на пост министра организации

Решение о назначении советника президента России Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет рассмотрено на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК.

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РИА Новости

Заседание ВЕЭС намечено на 1 октября 2019 года в Ереване. В июне 2012 года Глазьев был назначен советником президента России.