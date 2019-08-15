В компании Airbus прокомментировали жёсткую посадку А321 в Подмосковье

Короткая ссылка
В компании Airbus прокомментировали аварийную посадку самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузное поле в Московской области, сообщает ФАН.
В компании Airbus прокомментировали жёсткую посадку А321 в Подмосковье
  • Reuters

«Мы осведомлены о произошедшем и находимся в тесном контакте с авиакомпанией. Airbus сотрудничает с авиационными властями и оказывает всю необходимую техническую поддержку», — заявили в агентстве Citigate Dewe Rogerson, выполняющем роль пресс-службы Airbus.

Там уточнили, что считают преждевременным предоставлять данные по каким-либо вопросам, связанным с посадкой А321.

Ранее пилот первого класса и командир воздушного судна А320 Андрей Литвинов в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что у пилотов не было времени на выпуск шасси, а само посадочное оборудование могло не успеть выпасть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить