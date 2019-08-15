В ГУ МВД сообщили о переговорах со стрелявшим в Котельниках

Сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной, который устроил стрельбу в продуктовом магазине в подмосковном городе Котельники. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, в продуктовый магазин в микрорайоне Белая Дача вошёл мужчина и совершил один выстрел в потолок из неустановленного оружия.

«Злоумышленник закрылся в помещении магазина, с ним ведутся переговоры... Проводятся мероприятия по задержанию правонарушителя», — цитирует МВД РИА Новости.

В полиции добавили, что продавцы и посетители покинули магазин, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошёл в связи с конфликтом на бытовой почте.

Ранее RT в отделении полиции Котельников заявили о проведении штурма парикмахерской, где неизвестный устроил стрельбу.