В ГУ МВД сообщили о переговорах со стрелявшим в Котельниках
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- РИА Новости
По данным полиции, в продуктовый магазин в микрорайоне Белая Дача вошёл мужчина и совершил один выстрел в потолок из неустановленного оружия.
«Злоумышленник закрылся в помещении магазина, с ним ведутся переговоры... Проводятся мероприятия по задержанию правонарушителя», — цитирует МВД РИА Новости.
В полиции добавили, что продавцы и посетители покинули магазин, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошёл в связи с конфликтом на бытовой почте.
Ранее RT в отделении полиции Котельников заявили о проведении штурма парикмахерской, где неизвестный устроил стрельбу.