В Госдуме оценили данные о многодетных 17-летних россиянках
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«Здесь есть несколько аспектов, не только физиологический, но и социальный. И с точки зрения физиологии, и с точки зрения социализации у столь юной мамы много проблем. А уж рождение ребёнка в 12 лет никак нельзя назвать нормой», — заявил он.
По его словам, несовершеннолетние родители недееспособны с юридической и социальной точек зрения.
Онищенко также напомнил, что если речь идёт о беременности несовершеннолетних, то необходимо выяснять, нет ли там состава преступления.
Ранее кандидат медицинских наук акушер-гинеколог Евгения Балашова в беседе с НСН прокомментировала данные Росстата.