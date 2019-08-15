В Госдуме оценили данные о многодетных 17-летних россиянках

Заслуженный врач доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, в беседе с ФАН оценил данные Росстата о том, что в 2018 году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребёнку.

«Здесь есть несколько аспектов, не только физиологический, но и социальный. И с точки зрения физиологии, и с точки зрения социализации у столь юной мамы много проблем. А уж рождение ребёнка в 12 лет никак нельзя назвать нормой», — заявил он.

По его словам, несовершеннолетние родители недееспособны с юридической и социальной точек зрения.

Онищенко также напомнил, что если речь идёт о беременности несовершеннолетних, то необходимо выяснять, нет ли там состава преступления.

Ранее кандидат медицинских наук акушер-гинеколог Евгения Балашова в беседе с НСН прокомментировала данные Росстата.