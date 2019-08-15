В полиции подтвердили сообщения о стрельбе в подмосковных Котельниках

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Анна Лушникова
В полиции подтвердили RT сообщения о стрельбе в парикмахерской в подмосковных Котельниках.
В полиции подтвердили сообщения о стрельбе в подмосковных Котельниках
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Проводится мероприятие по его (злоумышленника. — RT) задержанию. На данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, ведутся переговоры с ним. Никаких жертв нет, в парикмахерской он находится один. Пока его не задержали», — рассказали RT в отделении полиции города.

Ранее в СМИ появились сообщения, что неизвестный мужчина с ружьём выстрелил в воздух в парикмахерской в подмосковных Котельниках, после чего закрылся в помещении.

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