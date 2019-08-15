В полиции подтвердили сообщения о стрельбе в подмосковных Котельниках

В полиции подтвердили RT сообщения о стрельбе в парикмахерской в подмосковных Котельниках.

«Проводится мероприятие по его (злоумышленника. — RT) задержанию. На данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, ведутся переговоры с ним. Никаких жертв нет, в парикмахерской он находится один. Пока его не задержали», — рассказали RT в отделении полиции города.

Ранее в СМИ появились сообщения, что неизвестный мужчина с ружьём выстрелил в воздух в парикмахерской в подмосковных Котельниках, после чего закрылся в помещении.