В полиции подтвердили сообщения о стрельбе в подмосковных Котельниках
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- РИА Новости
«Проводится мероприятие по его (злоумышленника. — RT) задержанию. На данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, ведутся переговоры с ним. Никаких жертв нет, в парикмахерской он находится один. Пока его не задержали», — рассказали RT в отделении полиции города.
Ранее в СМИ появились сообщения, что неизвестный мужчина с ружьём выстрелил в воздух в парикмахерской в подмосковных Котельниках, после чего закрылся в помещении.