Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
«По предварительным данным, около 06:45 (мск) на мосту Энгельс — Саратов произошло столкновение автомобилей Volkswagen и «Газель», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четверо получили травмы.
В июне портал «Юга.ру» передавал, что в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса были госпитализированы шесть человек.