Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«По предварительным данным, около 06:45 (мск) на мосту Энгельс — Саратов произошло столкновение автомобилей Volkswagen и «Газель», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четверо получили травмы.

В июне портал «Юга.ру» передавал, что в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса были госпитализированы шесть человек.