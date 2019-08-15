Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области

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В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«По предварительным данным, около 06:45 (мск) на мосту Энгельс — Саратов произошло столкновение автомобилей Volkswagen и «Газель», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четверо получили травмы.

В июне портал «Юга.ру» передавал, что в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса были госпитализированы шесть человек.

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