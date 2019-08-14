В АТОР рассказали, как экономят российские туристы

Короткая ссылка
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, как экономят отечественные туристы.
В АТОР рассказали, как экономят российские туристы
  • © pixabay.com

«Отдых россиян стал короче. С двух недель он сократился до восьми-девяти дней, они отказываются от экскурсий, стараясь по максимуму экономить в месте отдыха», — заявила она.

По словам Ломидзе, отечественные путешественники выбирают в среднем четырёхзвёздочные отели со всеми включёнными дополнительными услугами.

Она отметила, что россияне готовы экономить, но при этом хотели бы получить максимум на самом курорте.

Ранее глава Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с Nation News прокомментировал список самых безопасных для путешествий регионов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить