В АТОР рассказали, как экономят российские туристы

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, как экономят отечественные туристы.

«Отдых россиян стал короче. С двух недель он сократился до восьми-девяти дней, они отказываются от экскурсий, стараясь по максимуму экономить в месте отдыха», — заявила она.

По словам Ломидзе, отечественные путешественники выбирают в среднем четырёхзвёздочные отели со всеми включёнными дополнительными услугами.

Она отметила, что россияне готовы экономить, но при этом хотели бы получить максимум на самом курорте.

Ранее глава Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с Nation News прокомментировал список самых безопасных для путешествий регионов России.