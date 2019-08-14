В Ленобласти завели дело по факту падения ребёнка в лестничный пролёт

В Ленинградской области завели уголовное дело по факту падения двухлетнего ребёнка в лестничный пролёт, сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Инцидент произошёл вечером 6 августа. Мальчик находился на лестничной площадке между первым и вторым этажами. На металлических перилах не было балясин, из-за чего ребёнок упал вниз.

В управляющей компании провели обыск и изъяли документацию. Допрошены сотрудники компании и жильцы. Приняты меры к устранению опасного состояния пролётов.

Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе организовали проверку по факту падения снега на воспитанницу детсада.