В Союзе виноградарей и виноделов России рассказали, как выбирать вино
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«Универсальный признак качества вина — это его вкус и аромат», — заявил он.
По его словам, чтобы разбираться в мире вина, нужно прикладывать усилия, и есть только один способ — метод проб и ошибок.
Как считает Попович, определить качество вина в бутылке, не открывая её, — задача, недоступная рядовым гражданам.
«Мир вина построен на нюансах», — добавил он.
Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты «Винного гида России» Роскачества подготовили рекомендации по выбору вина.