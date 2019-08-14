В Союзе виноградарей и виноделов России рассказали, как выбирать вино

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Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с НСН рассказал, как выбирать вино.
В Союзе виноградарей и виноделов России рассказали, как выбирать вино
  • ©pixabay.com

«Универсальный признак качества вина — это его вкус и аромат», — заявил он.

По его словам, чтобы разбираться в мире вина, нужно прикладывать усилия, и есть только один способ — метод проб и ошибок.

Как считает Попович, определить качество вина в бутылке, не открывая её, — задача, недоступная рядовым гражданам.

«Мир вина построен на нюансах», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты «Винного гида России» Роскачества подготовили рекомендации по выбору вина.

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