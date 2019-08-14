Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа
- РИА Новости
Указывается, что в правительство Москвы поступило на рассмотрение уведомление о проведении 25 августа публичного шествия от Пушкинской площади по ряду бульваров Москвы, а также митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены и количеством участников до 100 тыс. человек.
«До сведения организаторов в соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ «О собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и пикетированиях» доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия) на внешней стороне проспекта Академика Сахарова», — заявил Олейник.
10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова прошёл согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.