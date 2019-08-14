Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа

Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого замглавы Департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника.

Указывается, что в правительство Москвы поступило на рассмотрение уведомление о проведении 25 августа публичного шествия от Пушкинской площади по ряду бульваров Москвы, а также митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены и количеством участников до 100 тыс. человек.

«До сведения организаторов в соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ «О собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и пикетированиях» доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия) на внешней стороне проспекта Академика Сахарова», — заявил Олейник.

10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова прошёл согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.