Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа

Короткая ссылка
Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого замглавы Департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника.
Власти Москвы предложили провести митинг без шествия 25 августа
  • РИА Новости

Указывается, что в правительство Москвы поступило на рассмотрение уведомление о проведении 25 августа публичного шествия от Пушкинской площади по ряду бульваров Москвы, а также митинга на проспекте Академика Сахарова с установкой сцены и количеством участников до 100 тыс. человек.

«До сведения организаторов в соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ «О собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и пикетированиях» доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия) на внешней стороне проспекта Академика Сахарова», — заявил Олейник.

10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова прошёл согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить