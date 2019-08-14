В ДТП под Краснодаром погибли пять человек

Пять человек погибли в результате ДТП на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Краснодарском крае.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, на месте происшествия погибли четыре человека и ещё шестеро пострадали. Позже один человек скончался от полученных травм в реанимации.

«Пять (погибших. — RT). Ещё один несовершеннолетний в реанимации скончался», — уточнили в пресс-службе.

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