В ДТП под Краснодаром погибли пять человек
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, на месте происшествия погибли четыре человека и ещё шестеро пострадали. Позже один человек скончался от полученных травм в реанимации.
«Пять (погибших. — RT). Ещё один несовершеннолетний в реанимации скончался», — уточнили в пресс-службе.
Ранее в Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четверо получили травмы.
В июне портал «Юга.ру» передавал, что в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса были госпитализированы шесть человек.